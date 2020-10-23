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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اللبنانية فيفيان مراد تغنى للعراق

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:27 م
فيفيان مراد
فيفيان مراد
محمد مجدي
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طرحت المطربة اللبنانية فيفيان مراد، أغنيتها الجديدة "يا عراق"، بعد تعاونها مع شركة لايف ستايلز، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وظهرت فيفيان، في الكليب وهي تضع وشاحًا على كتفيها عليه العلم العراقي، ومعها راقصات بزي تقليدي يرقصن على إيقاعات الأغنية، بكاميرا المخرج زياد خوري، كلمات وألحان عمّار الجمالي، توزيع ميثم علاء الدين، ميكس وماستر طيف عادل، تسجيل استديوهات فايز السعيد.

وعبرت فيفيان، في تصريح لـ"الدستور"، عن سعادتها لطرح عمل غنائي يتناول العلاقة الطيبة بين العراق ولبنان، مشيرة إلى أن هناك أعمالًا فنية أخرى ستكون على نفس الشكل قريبًا، بالإضافة إلى أعمال غنائية رومانسية.

وتقول كلمات الأغنية: "يا عراق اسمك صعب بالكون ما ينقاس يا بو الكرامة تظل عنوان كل الناس إنت مكانك نعم عالراس لو عالراس ما تقبل بذل أبد شعبك إلك حرّاس هذا العراق الغالي بالنجم عالي صيته هو الكرم هو الجود مفتوح تلقه بيته طيبة ورجولة وأخلاق بالمعركة يشد انطاق بقلبه اسم العراق هذا العراقي بعزم الله منصور ما تظل شدة وتغور منه تعلمنا نثور هذا العراقي".

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