إسبانيا: عدد حالات الإصابة بكورونا يتجاوز 3 ملايين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن العدد الحقيقي المجمل لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 يتجاوز ثلاثة ملايين، مستشهدا بنتائج دراسة عن الأجسام المضادة أجريت على مستوى البلاد.وأضاف أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير للحد من التنقل والتواصل الاجتماعي لكبح انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، مضيفا أنه يريد تجنب العودة إلى الإغلاق الكامل على مستوى البلاد.