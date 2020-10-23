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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب يتفقد فرع نادى الاتحاد الجديد بالإسكندرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:16 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هبه عويضه
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تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فرع نادي الاتحاد بالغابة الترفيهية، ورافقه خلال الجولة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير المديرية.

وتفقد الوزير النادي، والملاعب وصالة الجيم، ورافقه محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الإسكندرية، والذي بدأ منذ الصباح الباكر، حيث شارك في ماراثون الدراجات، تحت شعار "لياقتك مناعتك - صحتك دراجتك"، ويعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحمودية المروري الجديد عقب افتتاحه، ويشارك به ما يزيد على 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، بالإضافة إلى عدة افتتاحات يقوم بها الوزير اليوم.

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