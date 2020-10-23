«قطب» يثمن مشاركة مصر فى القمة الثلاثية: تصدت للأطماع التركية فى المتوسط

ثمن المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مشيرًا إلى أنها بعثت بالعديد من الرسائل التحذيرية نحو الأطماع التركية في منطقة شرق المتوسط والتصدي لرغبتها في التنقيب عن النفط.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انعقاد هذه القمة في التوقيت الحالي يشير إلى تدعيم الموقف المصري تجاه العديد من القضايا الإقليمية وبالأخص التصدي للمستعمر التركى فى المنطقة والسيطرة على خططه الاستعمارية التي تريد التوغل داخل منطقة شرق المتوسط.وأكد "قطب" أن القمة عملت على تدعيم العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز التجانس السياسي والتصدي للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والحديث حول بعض القضايا الشائكة، أهمها مكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي تراعاه وتدعمه للتأثير على استقرار وأمن دول العالم.وأضاف أن مباحثات القمة تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص على كل الأصعدة، وكذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة.