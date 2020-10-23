البورصة تخسر 22 مليار جنيه في أسبوع.. وهبوط جماعى للمؤشرات

أظهرت بيانات حديثة للبورصة المصرية، اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، في حين اتجه المتعاملون العرب نحو الشراء.و قالت "البورصة"، إن صافي مبيعات الأجانب سجل نحو 84.4 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 8.6% من إجمالي تداولات السوق، فى الوقت الذي سجلت فيه صافي مشتريات العرب نحو 76.9 مليون جنيه، من خلال استحواذهم على 5.6% من إجمالي التعاملات.وشهدت مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" 3 %، ليصل إلى مستوى 10987 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي "إي جي اكس 70 متساوي الأوزان " 8.2% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان" 7.6 %، مغلقا عند مستوى 2692 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4% من قيمتها، بما يعادل 22 مليار جنيه تقريبا خلال تعاملات الأسبوع، مسجلًا مستوى 609.1 مليار جنيه مقابل 630.7 مليار الأسبوع السابق.