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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 22 مليار جنيه في أسبوع.. وهبوط جماعى للمؤشرات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:11 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أظهرت بيانات حديثة للبورصة المصرية، اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، في حين اتجه المتعاملون العرب نحو الشراء.

و قالت "البورصة"، إن صافي مبيعات الأجانب سجل نحو 84.4 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 8.6% من إجمالي تداولات السوق، فى الوقت الذي سجلت فيه صافي مشتريات العرب نحو 76.9 مليون جنيه، من خلال استحواذهم على 5.6% من إجمالي التعاملات.

وشهدت مؤشرات البورصة انخفاضا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" 3 %، ليصل إلى مستوى 10987 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي "إي جي اكس 70 متساوي الأوزان " 8.2% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان" 7.6 %، مغلقا عند مستوى 2692 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4% من قيمتها، بما يعادل 22 مليار جنيه تقريبا خلال تعاملات الأسبوع، مسجلًا مستوى 609.1 مليار جنيه مقابل 630.7 مليار الأسبوع السابق.

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