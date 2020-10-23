السراج: اتفاق وقف إطلاق النار يمهّد لنجاح المسارات السياسية والاقتصادية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة،‏ أن اتفاق وقف النار الدائم الذى وقع اليوم في جنيف، يحقن الدماء ويمهّد لنجاح المسارات السياسية والاقتصادية.وأضاف السراج، حسب ما نقلت فضائية الحدث، أنه لا بديل عن الاتفاق على مسار يسرع إجراء الانتخابات التي ستنهي أزمة الشرعيات.ووقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة صباح اليوم، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة استمرت قرابة الأسبوع.وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستفاني ويليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا:"نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم".كما أوضحت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسة العسكرية الليبية، ويتضمن مغادرة جميع المرتزقة فورًا من البلاد.