فرنسا: موجة كورونا الثانية أسوأ من الأولى

قال المدير العام لمستشفيات باريس مارتن هيرش إن "الموجة الثانية" لفيروس كوفيد -19 في فرنسا "أسوأ من الأولى"، مؤكدًا أن الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة لنا جميعًا".وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه كما كانت تخشى السلطات الصحية، فإن الموجة الثانية من وباء كورونا قد ضربت فرنسا بالفعل ما أجبر الحكومة على تشديد الإجراءات، لا سيما من خلال فرض حظر تجوال في 53 مقاطعة وفي بولينيزيا الفرنسية.ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى رئيس الوزراء جان كاستكس في 3 نوفمبر من قِبل لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية والمخصصة لإدارة أزمة Covid-19، بينما سيتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ظهر يوم الجمعة إلى مركز مستشفى رينيه دوبوس في بونتواز (فال دواز) "للتباحث مع الفرق الطبية".وبلغت إصابات كورونا في فرنسا حتى اليوم 999.043، بينما بلغ عدد الوفيات 34.210.