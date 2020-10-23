«معًا نرسم الملحمة».. أحزاب وقوى سياسية تدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات

حث عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية، المواطنين على المشاركة بكثافة وممارسة حقهم الدستوري بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تنطلق غدًا السبت فى 14 محافظة.ودعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري للمشاركة بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، لافتًا إلى أن انتخابات مجلس النواب تجرى في شفافية ونزاهة كاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي حق دستوري يجب ألا يتخلف أحد من المواطنين عن تأديته من أجل استكمال المشاريع التنموية في كل ربوع الوطن.وأضاف أبوشقة لـ«الدستور»، أن الفترة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين في الخارج على المشاركة بانتخابات مجلس النواب، متوقعًا أن تشهد انتخابات مجلس النواب مشاركة أكبر من مجلس الشيوخ داخل البلاد، نظرًا للحجم التنافسية والزخم الذي يشهده الشارع السياسي خلال فترة الترشح للانتخابات.وأوضح أبو شقة، أن أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة تدعم كل مرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2020 سواء بالمرحلة الأولي أو الثانية، لافتًا إلي أن الوفد ينافس في عدد كبير من الدوائر بمحافظات الجمهورية علي المقاعد الفردية، كما أن قيادات الحزب يعملون على حث المواطنين على المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة.من ناحيته، أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أنه يتوقع أن يشاهد الجميع ملحمة يرسمها المصريون بالمشاركة بالانتخابات المقبلة علي عكس ما حدث بانتخابات الشيوخ، لا سيما أن هناك حالة من الحراك على الساحة السياسية بسبب ترشح عدد كبير من المرشحين سواء على نظام القائمة أو الفردي.وأضاف هلال لـ«الدستور»، أن أمانات الحزب في المحافظات المختلفة بدأت حملات توعوية للمواطنين عن كيفية التصويت وحثهم على المشاركة بكثافة بالانتخابات المقبلة، منوهًا إلى أن الحزب سيعمل على تسهيل نقل الناخبين خلال العملية الانتخابية وتسهيل العملية الانتخابية، خصوصًا على كبار السن ومساعدة ذوي الهمم.بينما وجه عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بإطلاق حملات لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتوعية بأهمية دورها واختصاصات مجلس النواب.ودعا خليل، المواطنين إلى المشاركة بقوة فى الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنهم يمثلون اللاعب الرئيسي في حسم أي استحقاق انتخابي وصوتهم يجب أن يكون فعالًا في اختيار الأفضل من المرشحين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.كما دعا اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الشعب المصري إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس النواب 2020، لافتًا إلى أن الإدلاء بالأصوات الانتخابية حقوق أصيلة، وفقًا للدستور والقانون.وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية لـ«الدستور»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت العديد من الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ومن المهم أن يشارك المواطن في الانتخابات دون أي تأثيرات على اختياراته وبكل حرية وديمقراطية تامة، خصوصًا أن مجلس النواب المقبل لديه العديد من الملفات العامة لحياة المواطنين واستكمال مسيرة البناء للوطن.