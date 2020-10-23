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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: تدشين 663 شركة جديدة بـ553 مليون جنيه خلال 7 أشهر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:01 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشهر يوليو الماضي، أن القطاع شهد تأسيس نحو 663 شركة جديدة خلال السبعة أشهر الأولى للعام الجاري "يناير- يوليو 2020"، بقيمة رأسمال بلغ نحو 553.32 مليون جنيه، مقارنة بنحو 945 شركة جديدة خلال نفس الفترة عام 2019 برأسمال تجاوزت قيمته 1.407 مليار جنيه.

وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن السبعة أشهر الأولى للعام الجاري جاءت كالتي: شهر يوليو سجل تأسيس نحو 144 شركة برأسمال قيمته 115.46 مليون جنيه، وشهر يونيو نحو 115 شركة بقيمة رأسمال 232.64 مليون جنيه، وشهر مايو سجل 56 شركة بقيمة رأسمال 24.5 مليون جنيه، وشهر أبريل سجل 11 شركة فقط بقيمة 2.10 مليون جنيه.

في حين سجل شهر مارس نحو 84 شركة بقيمة 99.87 مليون جنيه، وشهر فبراير نحو 124 شركة بقيمة 51.22 مليون جنيه، وشهر يناير 129 شركة بقيمة 27.53 مليون جنيه، في المقابل شهد شهر مايو 2019 تأسيس 104 شركات بقيمة 116.9 مليون جنيه، وأبريل 148 شركة بقيمة 311.30 مليون جنيه، ومارس 153 شركة بقيمة 187.79 مليون جنيه، وفبراير 163 شركة بقيمة 336.41 مليون جنيه، ويناير 140 شركة بقيمة 142.27 مليون جنيه.

وعلق الدكتور خالد شريف، عضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومستشار وزير الاتصالات السابق، إن جائحة كورونا أثرت سلبًا على نمو الاقتصاديات العالمية وتوجه الاستثمار المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى تراجع مؤشر تأسيس الشركات الجديدة خلال أشهر مارس، أبريل، مايو وتسبب في انكماش رءوس الأموال، وهو واضح من المؤشرات، لافتًا إلى أن المؤشرات عاودت النشاط بداية من يونيو، وخلال أكتوبر استعادت مصر ريادتها في جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية مرة أخرى.

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