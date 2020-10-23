محافظ الوادى الجديد يتفقد التجهيزات بعدد من لجان الانتخابات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب قبل بدء عملية الاقتراع المقرر انطلاقها غدا السبت ولمدة يومين.واطمأن الزملوط على كل التجهيزات بالمقار الانتخابية، وأهمها توافر الكراسي المتحركة والمقاعد والمظلات للتيسير على المواطنين من كبار السن خلال الإدلاء بأصواتهم.ووجه الزملوط بضرورة اتباع كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير عملية الاقتراع وتلافي أي مشكلة أولا بأول.يذكر أن المحافظة استعدت بتجهيز 60 مركزًا انتخابيًا تضم 75 لجنة فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.