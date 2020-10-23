رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 7 ملايين مستفيد من صرف المعاشات بالبريد خلال يوليو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:56 م
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد استفاد منها 7.096 مليون مستفيد خلال يوليو الماضي بقيمة بلغت 7.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.45 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوى 34.39 % وشهري 30.20% بعد أن سجل في يونيو الماضي 5.28 مليون مستفيد.

وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد بلغ 3990 بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019 بنسبة نمو 0.20%، في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.32 ألف نسمة بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 24.91 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.67% وشهري 0.05%.

وأوضح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الفورية في مصر بلغ 1.66 مليون حوالة بريدية خلال يوليو الماضي مقابل 1.19 مليون حوالة بريدية عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها نحو 469 ألف حوالة بمعدل نمو سنوي 30.26% وشهري 6.83% حيث سجل خلال يونيو 1.55 مليون حوالة وبزيادة شهرية 106 آلاف حوالة.

ويبلغ عدد عملاء هيئة البريد نحو 24.5 مليون عميل، ويصل حجم الودائع من قبل المصريين بالهيئة نحو 218 مليار جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى

بالأسماء.. الملا يصدر أكبر حركة تنقلات لمساعدى رؤساء شركات البترول

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

خيري شلبي ويحيى الطاهر وسيد حجاب.. «جوائز للنشر لا الفلوس»

اليوم.. «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى

تفاصيل ندوة «المنح الدراسية» بالمجلس الأعلى للثقافة