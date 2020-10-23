«الاتصالات»: 7 ملايين مستفيد من صرف المعاشات بالبريد خلال يوليو

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد استفاد منها 7.096 مليون مستفيد خلال يوليو الماضي بقيمة بلغت 7.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.45 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوى 34.39 % وشهري 30.20% بعد أن سجل في يونيو الماضي 5.28 مليون مستفيد.وأكد التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد بلغ 3990 بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 3982 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2019 بنسبة نمو 0.20%، في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 25.32 ألف نسمة بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 24.91 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.67% وشهري 0.05%.وأوضح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الفورية في مصر بلغ 1.66 مليون حوالة بريدية خلال يوليو الماضي مقابل 1.19 مليون حوالة بريدية عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها نحو 469 ألف حوالة بمعدل نمو سنوي 30.26% وشهري 6.83% حيث سجل خلال يونيو 1.55 مليون حوالة وبزيادة شهرية 106 آلاف حوالة.ويبلغ عدد عملاء هيئة البريد نحو 24.5 مليون عميل، ويصل حجم الودائع من قبل المصريين بالهيئة نحو 218 مليار جنيه.