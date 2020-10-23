رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء التشيك يطلب من وزير الصحة تقديم استقالته

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:54 م
أندريه بابيش
أندريه بابيش
أ ش أ
طباعة
طلب رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، من وزير الصحة، رومان بريمولا، تقديم استقالته من منصبه لانتهاكه قيود حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بهدف احتواء انتشار كوفيد- 19، وزيارته مطعما مغلقا.

وقال بابيش- حسبما ذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الجمعة، إنه يتطلع إلى تعيين مسئول آخر محل بريمولا على وجه السرعة، وإنه سيناقش الأمر مع الرئيس ميلوش زيمان، في وقت لاحق اليوم.

كما طالب زعماء المعارضة، بريمولا، التنحي عن منصبه، متهمينه بالعجرفة والنفاق، أما وزير الداخلية، يان هاماتشيك، فقد قال إن وزير الصحة، فقد كل المصداقية من خلال الفشل في الامتثال لإرشادات الحكومة، التي كان دعا إليها بنفسه في وقت سابق، كما أنه قد أظهر ازدراءً للأشخاص الذين يكافحون الجائحة على الجبهات الأخرى.

وشدد هاماتشيك، على أن "القواعد سارية على الجميع دون استثناء، وأنه لا يمكن للأشخاص الذين لا يحترمون الإجراءات التي وضعتها الحكومة الائتلافية أن يمثلوا الدولة والحكومة ذاتها".

وكان وزير الصحة، الذي يعد عالم أوبئة، قد دفع من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل إغلاق المدارس والمطاعم، غير أنه التقى بالمشرع، ياروسلاف فالتينك، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم "أنو"، بمطعم، مساء أمس الأول الأربعاء، ونشرت إحدى الصحف الصفراء صورًا أظهرت بريمولا خارج المبنى وهو لا يرتدي قناعًا للوجه.

أما فالتينك فقد أعلن مسئوليته عن ترتيبه للقاء مقدمًا اعتذاره، ومؤكدًا في وقت سابق اليوم أنه كان يعرف جيدًا صاحب المطعم، وأنه لا يعرض أحدًا للخطر، ومع ذلك أشار رئيس الوزراء، إلى أنه قد طلب من فالتينك تقديم استقالته من منصبه نائبًا أول لرئيس حزب "أنو" بسبب الحادثة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

الصور

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

خيري شلبي ويحيى الطاهر وسيد حجاب.. «جوائز للنشر لا الفلوس»

اليوم.. «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتى

تفاصيل ندوة «المنح الدراسية» بالمجلس الأعلى للثقافة