«مدبولي» يصدر قرارًا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 2197 لسنة 2020، نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر منذ قليل، بمنح الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة المولد النبوي الشريف.يأتي ذلك بناءًا على قوانين نظام العمل بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.