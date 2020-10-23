الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

