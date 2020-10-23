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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
الخميس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:51 م
مدبولي
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجاري إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
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