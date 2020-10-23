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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. «علي بابا والأربعين حرامي» بساحة الهناجر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:46 م
ساحة الهناجر
ساحة الهناجر
آلاء حسن
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ضمن برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم الجمعة، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي"، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وتستمر حفلات "علي بابا والأربعين حرامي" حتى يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، والعرض من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتي، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، إعداد عبد المنعم محمد، وإخراج حسن الشريف.

العرض أداء حركى "عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، وأداء صوتي لشخصية علي بابا إهداء من الفنان محمد الصاوي.

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