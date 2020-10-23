قطر تسجل 249 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، عن تسجيل 249 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من بينها 201 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و48 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه تم فحص 9665 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 918548 حالات حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2883.وسجلت قطر حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات 229 حالة حتى الآن، فيما سجلت 271 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 127599 حالة.