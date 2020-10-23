رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غرفة عمليات «تنسيقية الشباب» تنهي استعدادها لمتابعة الانتخابات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:40 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعداداتها لأعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر انطلاق مرحلتها الأولى في الداخل يوم السبت المقبل، بـ 1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي.

موضوعات متعلقة

قلق وتوتر.. سقطة «بايدن» أمام «ترامب»

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020

الصور

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

«أسيوط» تطلق حملة «مصر جميلة» لتنظيف الشوارع (صور)

image description

استمرار العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين بأسيوط

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

إجلاء 3500 شخص بعد اندلاع حريق فى مجمع تجارى فى مومباى

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

اليوم.. «علي بابا والأربعين حرامي» بساحة الهناجر

إحالة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى المفتي

محمد هشام ضيف برنامج «كل يوم شاعر» الأربعاء

«الوفاء» تصدر «رحلتي إلى أوروبا» لـ سيد علي إسماعيل