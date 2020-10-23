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سياسي

نائب بـ«الشيوخ» يطالب المواطنين بعدم الالتفات لدعوات التيار الإرهابي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:37 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
أشرف لاشين
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حث النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لقطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، الناخبين على ضرورة المشاركة بقوة والحشد أمام المقرات الانتخابية في انتخابات مجلس النواب والتي تنطلق لمدة يومين غدًا السبت وبعد غدا الأحد، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على جميع المصريين لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة اختيار الناخبين من يرونه أفضل من وجهة نظرهم، بعيدًا عن أي حسابات أو مصالح، وأن اختيارات المواطنين هي التي ستؤدي إلى شكل مجلس النواب الجديد، مطالبا المواطنين والناخبين عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين إلى التيارات الإرهابية بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأية صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعض، سواء ما يردده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة، وأنها محسومة مقدمًا أو أن ذلك المجلس ليست له أهمية كبيرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وعي الشعب المصري العظيم يقف دائما وأبدا أمام الدعوات الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، موضحا أن المصريين سيظلون خلف القيادة السياسية الحكيمة، وجميع مؤسسات الدولة، للنهوض بمصر نحو مستقبل أفضل.

وطالب القيادي بمستقبل وطن، المواطنين بضرورة الالتزام بكل التعليمات والإجراءات الوقائية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظة على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين المواطنين، خلال فترة التصويت بالانتخابات للمحافظة على الصحة العامة ولمنع انتشار فيروس كورونا.

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