رامز جلال يقتبس فكرة «سفاح النساء» من فؤاد المهندس

أيام قليلة وينطلق عرض فيلم الفنان رامز جلال "أحمد نوتردام"، بدور العرض، بعدما انتهى من تصويره مؤخرًا.ويشهد العمل نفس قصة الفيلم الشهير "سفاح النساء" الذي عرض عام 1970 بطولة فؤاد المهندس، واعتمد على قصة الرواية الفرنسية الشهيرة "أحدب نوتردام"، تأليف فيكتورهوجو، حيث تتشابه فكرة الفيلمين بالإضافة إلى تشابه الشخصيات.العملان يتناولان فكرة سفاح النساء والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق إلى أن يوقع رامز وهو ما يجسد شخصية الصحفي بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم هم غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي المرغني وبيومي فؤاد، ومن إخراج كريم محمود.ويعد العمل هو التعاون السادس بين المؤلف لؤي السيد ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما بعد أفلام "سبع البرمبة، رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتي وزوجتي، غش الزوجية".