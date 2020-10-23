مجموعة دار ازياء شانيل لموسم ربيع وصيف عام 2021

قدمت دارالأزياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية "كوكو شانيل" مجموعتها الجديدة لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، التي قدمت في عرض حي مباشر، بحضور جمهور عكس عروض دور الازياء الأخرى بعد تقديمهم مجموعاتهم الجديدة في بث مباشر عبر الانترنت نظرًا للاوضاع الراهنة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد.اتت التشكيلة بتصميمات مستوحاة من عالم الأفلام والتي عكست الحياة الرائعة للممثلات فأتت المجموعة من أزياء ذات طابع كلاسيكي، لتمنح المرأة إطلالات مختلفة تنوعت بين الكاجوال والعملية والأنيقة أما الأقمشة التي اختارتها الدار، فتركزت بصورة أساسية على التويد الذي يعتبر القماش المفضل لدار شانيل، إلى جانب اختيار أقمشة مختلفة مثل الساتان والحرير والدانتيل.أما الألوان التي اختارتها الدار تنوعت بين الكلاسيكية من أبيض وأسود، في حين ركزت الدار على الوان هادئة من جهة أخرى، وأبرزها تدرجات اللون الزهري مع الباستيل المريح والناعم وبرزت أيضًا الألوان الصاخبة في النقوشات والرسومات التي زينت التيشيرتات التي قدمتها الدار وقد لجأت الدار إلى تزيين تصميماتها بالريش والشراشيب التي أضفت الحيوية والتحرر إلى الإطلالات المتنوعة.صممت الدار إطلالة باللون الاسود مع البنطلون الواسع ذات الخصر العالي، إلى جانب البلوزة القصيرة المزينة بالريش الابيض والاسود، واللافت هي الأحزمة الذهبية والمزيّنة باللؤلؤ المستوحاة من موضة التسعينات.قدمت الدار إطلالة ريترو مع فستان طويل بقصته المستقيمة المتناغمة مع الجسم، يميزه الكتف المنسدل مع الشق الجانبي العالي تزين هذا الفستان الاسود النقوشات البيضاء التي تغطيه بالكامل، الى جانب العقد السوداء الصغيرة عند الكتف والجانب.وقدمت لعشاق اللون الأسود، إطلالة صاخبة بالزي المصمم من البنطلون القصير والجاكيت المتناسق معه، حيث زينا بالترتر الأسود البراق ونسقت معهما البلوزة السوداء أسفلهما، وايضا فستان أنيق وناعم باللون الابيض مع القصة المستقيمة والكتف الواحد، في حين زين الفستان بالكامل بالتقليمات الملونة الجانبية لأنوثة ساحرة وملفتة.