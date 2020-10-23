«البناء والأخشاب» توجه بتسهيل خروج العاملين للمشاركة في الانتخابات

دعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وعدم التكاسل في ممارسة الحق الانتخابي واختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل المصريين تحت قبة البرلمان.وشدد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، على جميع العاملين في كافة القطاعات أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وعدم التخلف عن نداء الوطن، مشيرًا إلى أن التوجه لصناديق الاقتراع بمثابة مشاركة حقيقية في رسم مستقبل مصر السياسي.وأشار الجمل إلى أنه سيتم التواصل مع جميع اللجان النقابية في الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء بتسهيل خروج العاملين "بالتناوب" لممارسة حقهم الانتخابي.وأكد أهمية دعم مرشحي العمال في جميع محافظات مصر التي تشهد انتخابات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن وجود ممثلين للعمال في مجلس النواب أمر في منتهى الأهمية، نظرا لوجود العديد من الملفات والتشريعات التي تتطلب وجود ممثلين للعمال تحت القبة.ودعا الجمل، أصحاب الأعمال بضرورة تسهيل مشاركة العاملين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، وبما لا يتسبب في تعطيل العمل.