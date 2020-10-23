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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 12 ألف عبوة دواء محظورة بالإسكندرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:46 م
عبوة دواء
عبوة دواء
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 12 ألف عبوة أدوية فيتامينات، ومكملات غذائية غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية دون ترخيص، كائن بمنطقة باب شرقي، لحيازته كمية من الأدوية محظورة.

تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 12.072 عبوة أدوية فيتامينات، ومكملات غذائية غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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