التموين: طرح حلوى المولد في تجارة الجملة والمجمعات بتخفيضات 20%

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من عبوات حلويات المولد النبوي الشريف من خلال الشركات الخمس، وتشمل شركتي تجارة الجملة والثلاث شركات المجمعات الاستهلاكية لطرحها بتخفيضات 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها تطرح حلويات المولد بسعر موحد في الشركات الخمس التابعة لها يبدأ بـ35 جنيها للكيلو وتصل العبوة إلى 120 جنيها، بحد أقصى حسب الأصناف والحجم والأوزان.وتابعت أنها تقوم بتوفير جميع الأصناف من حلويات المولد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف، وبأسعار تنافسية أقل من الأسواق المحلية، لافتة إلى أن الشراء المجمع من خلال اللجنة المركزية للمشتريات وتشارك فيها كل الشركات.