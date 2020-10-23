فلسطين تسجل 354 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:26 م
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 354 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا المستجد، 609 حالات شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.