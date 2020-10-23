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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بشارة يبارك حملة التبرع بالدم بأبو قرقاص

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:26 م
الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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نظمت أسرة القديسة ريتا للخدمات الإنسانية، بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا حملة التبرع بالدم، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، يأتي ذلك تحت رعاية وحضور الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.

وحضر القمص يونان إستمالك والأب إسحق مهيب، رعاة الكاتدرائية، كما شارك بالتبرع الأب مايكل وليم وشعب الكاتدرائية.

جدير بالذكر أنه أقيمت مساء أمس، فعاليات الاجتماع الأول لمكتب يسوع السجين إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بحضور الأب ميخائيل إبراهيم، مسؤول مكتب يسوع السجين لخدمة السجناء بإيبارشية أبو قرقاص، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب يسوع السجين بإيبارشية المنيا، والأخت فوزية من راهبات القديس يوسف، وتحت رعاية الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.

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