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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بـ2000 متابع.. القومي للمرأة يتابع انتخابات «النواب» بالمحافظات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن المجلس القومي للمرأة عن قيامه بمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بفرق متابعة ميدانية قوامها ٢٠٠٠ متابع على الأرض بجميع المحافظات، كأحد الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المجلس على ضمان توافر بيئة انتخابية ملائمة للناخبات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المجلس أنهى كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومى 24-25 أكتوبر 2020، في 14 محافظة، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية للجان تصويت السيدات تنطلق للتنقل بين اللجان العامة والفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان ورصد أي عرقلة للتصويت أو التأثير على إرادة الناخبات.

وأشارت رئيسة المجلس ان فروع المجلس بالمحافظات اعدت خطة التحرك الميدانية، مؤكدة ان غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة ستكون على تواصل مباشر مع غرف العمليات المركزية في كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات والأخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار اليوم الانتخابي، كما تتلقى غرفة العمليات اى شكوى او استفسار من المواطنين على الرقم المختصر ١٥١١٥ بشأن العملية الانتخابية.

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