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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مبنى بباكستان إلى 6 قتلى و30 مصابا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:25 م
انفجار مبنى بباكستان
انفجار مبنى بباكستان
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في "بنك ميزان" داخل مبنى بالقرب من منطقة (مسكن شورانجي) بمدينة (كراتشي) جنوبي باكستان إلى 6 قتلى و30 مصابا.

وأوضحت قناة (سماء تي في) الباكستانية أن الضحية السادسة هو شخص يبلغ من العمر 19سنة، ولقي مصرعه اليوم الجمعة بمستشفى حيث كان يتلقى بها العلاج اللازم.

ووفقًا لفرقة تفكيك المتفجرات، فإن الانفجار وقع بسبب تسريب غاز، وتم تسجيل أول تقرير معلوماتي عن الحادث بمركز شرطة منطقة (جولشان إي إقبال) بالمدينة ذاتها أمس الخميس.

وتدمر البنك بالكامل من جراء الانفجار، كذلك الدعائم التي أضعفت الهيكل البنائي للمبنى الذي كان يضم شركات تجارية في الطابقي الأرضي والسفلي، بينما تقع الشقق السكنية في الطوابق العليا، غير أنه تم إخلاؤه في الوقت الحالي.

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