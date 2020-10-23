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عالم

الجيش الليبى يثمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. ويطالب بإجلاء المرتزقة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:41 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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ثمن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبى، اللواء خالد المحجوب، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته الوفود العسكرية من طرفي الصراع فى ليبيا، مؤكدًا أن اتفاق اليوم يأخذ صبغة رسمية الآن بعد التوقيع عليه في جنيف.

وأشار المحجوب، في مداخلة مع فضائية "الحدث"، إلى أن وقف إطلاق النار فى ليبيا "مستمر طيلة المدة الماضية، مؤكدًا أن هناك تهدئة ولا توجد مواجهات عسكرية.

وأضاف: "لكن وقف إطلاق النار أخذ الآن منحى آخر بعد التوقيع عليه بشكل رسمى"، مشيرًا إلى ضرورة إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا.

وأوضح أنه "سيترتب عن هذا التوقيع عدد من الإجراءات وفق مخرجات برلين، سواء في المسار العسكري أو الاقتصادي أو السياسي".

وتابع: "هناك إجراءات مباشرة مثل فتح الطرق والمعابر وتسهيل الحركة.. وإجراءات غير مباشرة، مثل تفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والأجانب".

وختم بالقول إن هذه الإجراءات "تحتاج إلى من يقوم بها تحت رعاية الإرادة الدولية التى اجتمعت في برلين".

ووقعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة صباح اليوم، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة استمرت قرابة الأسبوع.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستفاني ويليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا "نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم".

كما أوضحت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسة العسكرية الليبية ويتضمن مغادرة جميع المرتزقة فورًا من البلاد.

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