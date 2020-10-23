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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: إجراءات جديدة لمحاربة تمويل جماعات الإسلام السياسي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:24 م
برونو لومير وزير
برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
هالة أمين
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أكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إنه يريد أن يجعل إعلان التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعيات الدينية إلزاميا، من أجل محاربة تمويل "الإسلام السياسي" بشكل أفضل.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة، "أقترح من الآن فصاعدا الإعلان عن أي تمويل يأتي من الخارج، عندما يذهب إلى جمعية دينية، بشكل إلزامي في أي مدينة فرنسية بحيث يتم التحكم فيه".

وقال لومير في تصريحات لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، إنه في الوقت الحالي يتم التعرف على التمويلات من قبل أجهزة المخابرات ولكن لا يتم الإعلان عنه من قبل الجمعيات".

وأشار لومير إلى أنه يريد إجراء تدقيق حول المنصات الرقمية التي يتم التعبير فيها عن رسائل الكراهية أو دعوات العنف عليها.

وأوضح أنه عن طريق المتابعة يمكن مقاضاة تلك المنصات ومطالباتها بغرامات لإزالة رسائل الانتقام والعنف التي تستهدف مباشرة المواطنين الفرنسيين.

وندد وزير المالية الفرنسي بشدة بكل من يدعم الإسلام السياسي وقال إنهم "متواطئون مع جماعات الإسلام السياسي لإسقاط الأمة الفرنسية".

وأضاف "إن المسؤولين الفرنسيين المحليين المنتخبين الذين يتسامحون مع السلوكيات التي لا تحترم الجمهورية الفرنسية يستمرون في تغذية جماعات الإسلام السياسي".

وأوضح أن هناك جماعات تنقل إيديولوجية الإخوان ومنها اتحادات طلابية معينة مثل UNEF وهناك من يقوم بالتواطؤ مع كل الدول التي تؤوي أو تدعم أو تمول جماعة الإخوان.

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