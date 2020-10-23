مايا مرسي تدعو السيدات للمشاركة بكثافة في انتخابات النواب 2020

دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن.وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية أثبتت من خلال مشاركتها السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية التي تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالي ومدى تفانيها في حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل في جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة في الانتخابات يأتى اعمالًا للحق الذي كفله لها الدستور المصريوأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة في هذا العرس الديموقراطي، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها في صفوف طويلة أمام اللجان الانتخابية هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والادراك وحجم المسئوليه التى تتمتع بها المرأة المصرية.ودعت الدكتورة مايا مرسي السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة في الإدلاء بأصواتهن وانتخاب من يرونه الأجدر والأكفأ لتمثيلهن في البرلمان واعتبار أصواتهن أمانة، مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت علي مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجاري في دوائر 14 محافظة هي «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».