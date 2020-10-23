وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة بالإسكندرية

أدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صلاة الجمعة، بمسجد حاتم بمنطقة سموحة التابعة لإدارة أوقاف شرق، وألقى الخطبة الشيخ محمود بيومى أمام وخطيب المسجد.جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة الإسكندرية، منذ الصباح الباكر للمشاركة في مارثون درجات بشاير الخير.وقال الشيخ «خشبة» إن الخطبة الجمعة كانت بعنوان " نبي الرحمة فى ذكرى مولده "، قال الله عز وجل "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" فلقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ارحم الخلق بالخلق فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة قال صلى الله عليه وسلم " إنما أنا رحمة مهداة".وتابعت غرفة عمليات المديرية بقيادة فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، الشيخ وسام كاسب مدير المتابعةسير شعائر صلاة الجمعة فى مساجد المحافظة، وأكدت أن الحالة العامة طيبة والأوضاع مستقرة.