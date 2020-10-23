«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضاف أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشار إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ عرب درويش مركز فاقوس محافظة الشرقية، وأكتوبر بمناطق الكريمات بأطفيح محافظة الجيزة، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، و39 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية.