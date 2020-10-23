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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة عدد منافذ البيع والشركات المشاركة فى «مايغلاش عليك» لـ 5 آلاف

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:21 م
مايغلاش عليك
مايغلاش عليك
صلاح عامر
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كشف الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، عن أن هناك زيادة في عدد الشركات المشاركة في مبادرة تحفيز المنتج المحلي "ما يغلاش عليك" إلى 5 آلاف شركة وفرع على مستوى المحافظات، بدلا من 3 آلاف شركة، بزيادة ألفي شركة وسلسلة تجارية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الموعد المحدد للانتهاء من المبادرة يوم الإثنين المقبل.

وقال "سمير" في تصريح خاص لـ"الدستور" إن أعلى المبيعات في المرتبة الأولى في السلع المعمرة في الأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس، مشيرا إلى أنه سيتم حصر القيمة النقدية لمبيعات الشركات والسلاسل التجارية بالتنسيق بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية بعد انتهاء تلك المبادرة الرئاسية؛ لتحفيز المنتج المحلي يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه خلال الشهر الجاري سيتم تقييم تجربة المبادرة "ما يغلاش عليك" في لجنة المتخصصين لحماية المستهلك بجامعة الدول العربية، والتي تترأسها مصر لتحفيز المنتج العربي على مستوى الدول العربية، كمبادرة من المبادرات الناجحة التي تحتاج إلى تكرارها لما أسهمت  به  فى إنعاش الأسواق المحلية والاقتصاد المحلي وتحريك عجلة الإنتاج للمصانع وتشغيل كامل طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تنشيط حركة مبيعات السلاسل والمحلات التجارية.

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