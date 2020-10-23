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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:22 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
عبير سليم
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أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقّعه الفرقاء الليبيون، اليوم، في جنيف، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل قبل دقائق.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنتونيو، قد وصف، أمس، التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بالأخبار السارة.

واعتبر أنتونيو، في سلسلة تغريدات نشرتها البعثة الأوروبية عبر حسابها الرسمي على تويتر، ذلك خطوة مهمة في مسار طويل لتحقيق السلام.

وأعرب المسئول الأوروبي عن ‏تطلعه إلى استمرار المحادثات بشكل إيجابي، وإلى نقاشات هامة حول اتفاق وقف إطلاق النار في الساعات القادمة.

ووقّعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم 5+5، قبل قليل، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع، وقف إطلاق النار، وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وأعلنت المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، عقب توقيع الاتفاق في مؤتمر صحفي بالخصوص، أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقّعه الفرقاء الليبيون اليوم في جنيف ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية، ويتضمن مغادرة جميع المرتزقة فورا من ليبيا.

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