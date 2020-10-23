رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

مواليد برج العقرب الأكثر خيانة.. فاحذروهم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:32 م
برج العقرب
برج العقرب
سلمى بدر
طباعة
يحتفل من اليوم مواليد برج العقرب ببداية أعياد ميلادهم، ولكن من المعروف عنهم أنهم أكثر مواليد الأبراج خيانة لشركاء حياتهم، لذلك تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن هل مواليد برج العقرب يخونون فعلًا.

وعلى الرغم من أن مواليد برج العقرب رومانسيون، إلا أنهم يخونون بسرعة لأسباب مختلفة، أبرزها فقدان الاهتمام بالشريك أو تعرضهم للإهمال من قبل الحبيب ويبحثون على الفور عن شخص آخر لمشاركتهم العواطف والمشاعر التي يملكونها ويعتبرون أشخاصا اجتماعيين يحبون المشاركة في الأنشطة المختلفة وبناء علاقات كثيرة، ولكن في الحب هم أشخاص أنانيون جدا، يميلون إلى حب التملك، ويرغبون بأن يكونوا محور اهتمامه الوحيد.

وحين يلاحظ مواليد برج العقرب أي تغير في تصرفات الشريك تجاههم، يسارعون إلى البحث عن أشخاص آخرين يمكنهم أن يعوضوا لهم الفراغ العاطفي، كما أنهم يقدمون في كثير من الأحيان على الخيانة، حين يفقدون الثقة بشريكهم لسبب أو لآخر.

ويضعون ثقتهم بالأشخاص المقربين منهم وخاصة الشريك، إلا أن فقدان هذه الثقة، تجعل مشاعر مواليد برج العقرب تخف، مما يدفعهم إلى البحث عن شريك جديد ونتيجة مشاعرهم القوية وعواطفهم التي تتحكم بهم، يعتبرون من الأشخاص الأكثر وفاء وإخلاصا للحبيب، ولكنهم يتخلون عن إخلاصهم ووفائهم لو لاحظوا أن الشريك لا يقدر هذه المشاعر ويستغلها.

وإذا تعرضوا للخيانة فهم يردونها ويقدمون على الخيانة، لن يتقبلوا فكرة التعرض للخيانة دون معاقبة الشريك على فعله، وعندما يخونون يدركون أنهم يخطئون ولكنهم يستمرون في فعلتهم للوصول إلى الهدف الذي يريدونه وإقدامهم على خيانة الشريك تعني أنهم لن يسامحوه على ما فعله بهم ويعتبرون أنهم حققوا انتقامهم منه، وبالتالي نهاية العلاقة العاطفية بينهم.

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

بـ«وشم وفستان مفتوح».. رانيا يوسف تتألق على سجادة مهرجان الجونة

بيان برلماني بشأن مشاهدة الطلاب أفلاما إباحية ورقصة لوردينا بالمدارس

الصور

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تنفيذ أطول علم في العالم تحت الماء بشرم الشيخ بطول 1125 مترا

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم تكتب: مهندس الرواية يقف على عتبات الجنة

صدور الترجمة العربية لرواية «أنطونيو الجميل» لـ ڨيتالينو برانكاتى

«العين للنشر» تستأنف أنشطتها بكتب جديدة رغم كورونا

تفاصيل ندوة «المنح الدراسية» بالمجلس الأعلى للثقافة