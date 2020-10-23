مد فترة التقديم لمسابقة شباب أسوان يبتكر لـ 15 نوفمبر المقبل

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمد فترة التقديم للاشتراك في مسابقة مسابقة "شباب أسوان يبتكر" حتى 15 نوفمبر المقبل، وتكليف مكاتب خدمة المستثمرين بقبول الطلبات تيسيرًا على الشباب، مع القيام بالإجابة على كافة التساؤلات حول الشروط والضوابط المختلفة المتعلقة بذلك.وأوضح أن هذه المسابقة تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب، على أن يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار ابتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى، فضلًا عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.وفى نفس السياق، أشارت الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، إلى أن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى، لافته بأن المسابقة تتكون من ثلاث مراحل الأولى منها تتمثل في تقديم طلبات الاشتراك فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 نوفمبر، فيما ستنطلق المرحلة الثانية فى 16 نوفمبر وتنتهى فى 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين (أعرف قدراتك ومهاراتك)، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في تنظيم برنامج "إبدأ مشروعك" والذى سينطلق فى 16 ديسمبر.