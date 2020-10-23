رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد فترة التقديم لمسابقة شباب أسوان يبتكر لـ 15 نوفمبر المقبل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:20 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمد فترة التقديم للاشتراك في مسابقة مسابقة "شباب أسوان يبتكر" حتى 15 نوفمبر المقبل، وتكليف مكاتب خدمة المستثمرين بقبول الطلبات تيسيرًا على الشباب، مع القيام بالإجابة على كافة التساؤلات حول الشروط والضوابط المختلفة المتعلقة بذلك.

وأوضح أن هذه المسابقة تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب، على أن يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار ابتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى، فضلًا عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.

وفى نفس السياق، أشارت الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، إلى أن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى، لافته بأن المسابقة تتكون من ثلاث مراحل الأولى منها تتمثل في تقديم طلبات الاشتراك فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 نوفمبر، فيما ستنطلق المرحلة الثانية فى 16 نوفمبر وتنتهى فى 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين (أعرف قدراتك ومهاراتك)، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في تنظيم برنامج "إبدأ مشروعك" والذى سينطلق فى 16 ديسمبر.

موضوعات متعلقة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الصور

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

image description

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

image description

افتتاح 10 مساجد بدمياط

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

تنفيذ أطول علم في العالم تحت الماء بشرم الشيخ بطول 1125 مترا

كشف مرض يقلل خطر الإصابة بكورونا

5 أسباب تؤدي لمشكلة العيون الدامعة

كم يمكننا أن نبقى على قيد الحياة دون طعام؟

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
المزيد

الثقافة

زيزيت سالم تكتب: مهندس الرواية يقف على عتبات الجنة

صدور الترجمة العربية لرواية «أنطونيو الجميل» لـ ڨيتالينو برانكاتى

«العين للنشر» تستأنف أنشطتها بكتب جديدة رغم كورونا

تفاصيل ندوة «المنح الدراسية» بالمجلس الأعلى للثقافة