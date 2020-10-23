«واحد من الناس» يتكفل بعلاج والد المطربة بوسى ويسدد ديونه

يعلن برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم الجمعة على قناة الحياة، عن تكفله بعلاج والد الفنانة بوسى، محمد شعبان، الذى خرج فى عدد من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وأكد أنه يحتاج إلى علاج حساسية الصدر ومرض فى البروستاتا وغير قادر على توفير نفقات علاجه، ويحتاج لجلسات تنفس بسبب الحساسية، وأنه مدين بـ 18 ألف جنيه على أمل أن ترسل له ابنته بعض الأموال.ويروى والد بوسى، كل التفاصيل بينه وبين ابنته، وحقيقة الخلاف الذى نشب بينهما مؤخرًا، الأمر الذى جعل الخلاف يصل إلى السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.ويتكفل البرنامج بتكاليف العملية التى سيجريها والد بوسى فى عينيه، على أن يتم إجراء الجراحة يوم الثلاثاء المقبل، كذلك قرر البرنامج، أن يتكفل بتسديد كل مديونياته، المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء.