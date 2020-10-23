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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف يؤثر سرطان ثدي على جسد المرأة؟.. طبيب يجيب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:36 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يسمّى أكتوبر بالشهر الوردي، فهو شهر التوعية بسرطان الثدي، والسؤال الذي تطرحه السيدات: ما هي أورام الثدي وأعراضها وأسباب الإصابة بها.

ويكشف خالد سمير، أخصائي الأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي، لـ«الدستور» عن المرحلة الرابعة لسرطان الثدي وأعراضه وطرق علاجه،قائلا: تمر مريضات سرطان الثدي بمراحل عديدة من المرض، بداية من التشخيص، وصولًا إلى المرحلة الرابعة وفي هذه المرحلة ينتشر المرض في أعضاء أخرى من الجسم، وتكون تلك المرحلة هى الأكثر خطورة.

وتابع: تعرف هذه المرحلة باسم السرطان النقيلي، نتيجة انتقاله من الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومن المحتمل ان تكون هذه الأعضاء بعيدة عن الثدي، وأبرزها العظام والدماغ أو الرئتين والكبد وغيرها من الأعضاء.

وأكد أن أعراض هذه المرحلة تقسم تبعًا للأعضاء التي ينتشر فيها المرض، وتتوزع كالتالي:

- أعراض سرطان الثدي:
وتشمل الكتلة في الثدي وتقشر الجلد، مع تغير في شكل الحلمة وتورم الثدي بالإضافة إلى فقدان الشهية والضعف الجسدي والغثيان المستمر.

- أعراض سرطان العظام:
تشمل هذه الأعراض الألم المستمر في العظام، كسور مفاجئة وغير متوقعة، آلام في العنق والظهر، مع ضغط على الحبل الشوكي.

- أعراض سرطان الدماغ:
عند انتشار المرض في الدماغ، تظهر أعراض عديدة منها الصداع والدوار واضطرابات الرؤية وخلل في الذاكرة وصعوبة في التكلم، بالإضافة إلى فقدان التوازن مع احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

- أعراض سرطان الرئتين:
تتضمن السعال الحاد يرافقه دم أو مخاط، ألم في الصدر مع ضيق في التنفس، صفير خلال التنفس.

- أعراض سرطان الكبد:
تشمل ألم في البطن، انتفاخ وفقدان كبيرة في الوزن غير متوقع، بالإضافة إلى الحمى وفقدان الشهية.

وعن أبرز طرق العلاج المتبعة في هذه المرحلة،قال إن الجراحة تعمل على التخلص من الأورام السرطانية المنتشرة في الجسم، ثم العلاج الكيميائي الذي يساهم في ابطاء نمو الخلايا السرطانية ويعيق انتشارها ثم العلاج الاشعاعي والعلاج الهرموني الذي يحدد حسب نتائج تحليل كل امراة.

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