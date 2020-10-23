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اقتصاد

«الإفريقي للتشييد»: 47 شركة مؤهلة لتصدير المقاولات لإفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:09 م
حسن عبد العزيز
حسن عبد العزيز
علا العلاف
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أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد الأسبق، أن هناك 47 شركة مقاولات مؤهلة للتصدير المقاولات بدول القارة الأفريقية، منوهًا أن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بسوق القارة السمراء يتراوح ما بين 15 و 17 شركة مقاولات.

وأوضح «عبدالعزيز» فى تصريحات لـ«الدستور» أن الاتحاد يسعى دائمًا على توفير الفرص المتاحة من خلال المناقصات التي تطرحها الدول الإفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري المصري بكل دولة أفريقيا وأعضاء الاتحاد في هذه الدول من أجل مساعدتهم في التواجد قطاع المقاولات المصري مقارنة بالدول التى تعمل بقوة بالقارة، موضحًا أن لابد من تذليل العقبات التي تقف حائلا أمام تصدير المقاولات بالخارج وعلى رأسها الرسوم والتي تم خفضها لنحو 100 ألف جنيه.

وأكد على ضرورة قيام مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدورها في توفير المعلومات اللازمة عن المناقصات التي تقام هناك وكذلك متطلبات السوق والإمكانيات المتاحة، فضلا عن أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بالدول الإفريقية لتسهيل العمليات النقدية، وكذلك توسع شركات التأمين في تأمين عمليات الشركات في الدول الأفريقية.

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