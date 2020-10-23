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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة «سقارة» لتدريب العاملين بالمحليات الأسبوع المقبل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:37 م
مركز التنمية المحلية
مركز التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها، في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل، ويستفيد من هذه الدورات 85 متدربًا.

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية تدريب العاملين في المحليات في تحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار في العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، والذي يعتمد في خطته التدريبية للعام الحالي على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية في المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية.

وأوضح اللواء شعراوي أن هناك تطويرا في الدورات التدريبية التي تعقد بالمركز لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية، والاجتماعية للعاملين بالمحليات، وذلك لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية بالمركز لا تتضمن الإدارة المحلية فقط، ولكن تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية والشئون القانونية وكيفية التعامل مع الجمهور ومعايير الجودة الشاملة وكيفية محاربة الفساد"، مؤكدا أنه يتم رفع المستوى العلمي للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.

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