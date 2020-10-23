هل حرق الإعلان الدعائى لـ«الصندوق الأسود» قصة الفيلم؟

تنتظر النجمة منى زكي عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة "الصندوق الأسود"، والذي من المنتظر طرحه في الـ 28 من أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائية المختلفة.وقد تم طرح الإعلان "البرومو" الدعائي التشويقي له منذ حوالي أسبوعين، ليفرج بذلك عن القصة الخاصة بالفيلم بشكل أظهر أغلب أحداثه، حيث ستعتمد قصة العمل على فكرة سرقة إحدى الفيلات التي تمتلكها بطلة العمل، وسط صراع كبير منها أمام السارقين وهما محمد فراج ومصطفى خاطر.وأظهر الإعلان الترويجي الأسباب التي دفعت "فراج وخاطر" لسرقة المنزل، كما شهد كيفية هروب بطلة العمل من السارقين وفكرة حملها، وكذلك عودة زوجها إليها والذي يجسد دوره أحمد السعدني ليقوم بردع السارقين اللذين يتعرضان لأذى بدني كبير من خلاله، كما أظهر البرومو فكرة ذهابها للمستشفى، ليحرق البرومو أكثر من 80% من قصة العمل المنتظر عرضه قريبًا.يشار إلى أن آخر أفلام منى زكي «من 30 سنة» الذي عرض في عام 2016، وبعد تقديم هذا الفيلم ستبدأ في تحضير فيلم آخر يحمل اسم «ترانيم إبليس»، والذي تعاقدت عليه منذ فترة وستشارك فيه مع مصطفى شعبان وأحمد السقا.