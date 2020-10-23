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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العالمي لعلماء المسلمين» يحذف مقالات تحريضية بعد اغتيال المعلم الفرنسي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:49 م
المعلم الفرنسي
المعلم الفرنسي
نيفين أشرف
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كشف معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري" عن قيام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "IUMS"، لمؤسسه يوسف القرضاوي، الداعم القوي لجماعة الإخوان المسلمين، بحذف التقارير والمقالات التي تضمنت التحريض على قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صموئيل باتي في 16 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى إدانات للسياسة الفرنسية تم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد.

وذكر المعهد، في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني، أن إحدى المقالات التي تم حذفها كتبها الأمين العام للاتحاد "علي القره داغي"، الذي زعم فيه أن الجريمة نفذتها السلطات الفرنسية وأن "القاتل الحقيقي لا يزال على قيد الحياة".

وأوضح المعهد أنه تم ترجمة ونشر مقال "القره داغي"، وكذلك التصريحات التي تحتوي على التحريض الذي أدلى به بعد الهجوم، من قبل معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري" في 20 أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أنه تم دعم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "IUMS"- ومقره الدوحة- منذ تأسيسه، من قبل النظام القطري وتركيا.

وتأسس الاتحاد في عام 2004 من قبل الزعيم الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، والذي ترأسه أيضًا حتى أواخر عام 2018.

وحسبما أفاد تقرير المعهد، روج موقع الاتحاد "IUMS" على مدار سنوات للخطاب المتطرف، بما في ذلك التحريض على الإرهاب والكراهية، مشيرًا إلى أن هناك نسخة فرنسية من موقع "IUMS" ولكنها تختلف عن الموقع العربي.

وعرض معهد "ميمري" عددًا من نماذج المقالات التي تم حذفها من موقع الاتحاد، ومن بينها مقال بقلم الأمين العام يدعي أن قطع رأس "باتي" تم من قبل السلطات الفرنسية وأن القاتل لا يزال حيًا، فيما تم حذف المقال من موقع "IUMS".

وبعد ذلك، أزال الاتحاد العالمي مقال مؤامرة لـ"القره داغي" من الموقع، إلى جانب مقالات أخرى تدين نية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للقضاء على المتطرفين في فرنسا.

وفي 21 أكتوبر الجاري، نشر "القره داغي" بيانًا للتوضيح والنفي، قال فيه إنه "يدين الحادثة ولا يشكك فيها"، فيما يحذف موقع " IUMS" المقالات التي تدين ماكرون وسياسته.

وأضاف التقرير أن موقع الاتحاد حذف العديد من المقالات التي تهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إحداها من قبل عضو الاتحاد عطية عدلان، الذي وصف ماكرون بأنه "أحمق"، فيما تم إزالة مقال آخر لمحمد الصغير يهاجم سياسة فرنسا، زاعمًا أن جزءًا من استياء ماكرون بسبب كراهيته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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