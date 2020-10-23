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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين باغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح في القليوبية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:29 م
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في القبض على المتهمين بالتعدي على إحدى السيدات بالقليوبية كرهًا عنها وتحديد وضبط الجناة.

وتبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من موظفة بقيام شخص مجهول باعتراض مركبة الـ"توك توك" التى كانت تستقلها، واستيقاف قائده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على الترجل منه واقتيادها لمنطقة الزراعات، وقيامه و3 أشخاص آخرين بالتعدى عليها والاستيلاء على هاتفها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع عاطل، له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدي على المجني عليها كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض، واستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط قطعتى سلاح أبيض "مطواة" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

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