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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المبعوثة الأممية: ندعو المجتمع الدولي للالتزام بمسئولياته إزاء ليبيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:20 م
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
عبير سليم
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أعلنت المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا، اليوم الجمعة، أن اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا ستجتمع الأسابيع المقبلة.

ودعت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي للالتزام بمسئولية ودعم الاتفاق وعدم التدخل بشئون ليبيا.

ووقّعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة، قبل قليل، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع، وقف إطلاق النار، وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

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