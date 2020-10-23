ضبط عصابة لسرقة المواطنين بشوارع بورسعيد

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى ارتكب 13 واقعة سرقة متعلقات المواطنين ببورسعيد بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، قيام نجار وعاطل، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى الوقائع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 13 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة العرب- الشرق- المناخ- الضواحى، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميل لهما "سيئ النية" سائق.يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبيها.