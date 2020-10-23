«الزراعة»: صادرات البطاطس تخطت 700 ألف طن رغم كورونا

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحجر الزراعي المصري يجرى حاليا مفاوضات مع نظيره في كل من دولة اليابان والصين وإندونيسيا من أجل فتح أسواق جديدة أمام الموالح والبصل والبطاطس، حيث سيتم فتح أسواق اليابان والصين أمام الموالح والبطاطس بينما يتم فتح أسواق إندونيسيا أمام البصل المصري.وقال "العطار" في تصريحات لـ «الدستور» إن صادرات البطاطس تخطت 700 ألف طن هذا العام رغم كورونا وزيادة صادرات الفراولة هذا العام من 18 ألف طن إلى 22 ألف طن لجميع أسواق دول العالم، كما أن صادرات المانجو مستمرة حاليا وفي ازدياد، وأنه تم رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية لجميع دول العالم.