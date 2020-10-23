بعد تجديده بـ 3.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الصحابة في براني (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الصحابة، بحضور عدد من مديري المديريات وعمد ومشايخ وأهالي مدينة براني.وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن المسجد تم إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة 3.5 مليون جنيه.وأضاف أن المسجد على مساحة 500 متر تقريبا بالإضافة إلى الملحقات والفرش، مؤكدا أن ذلك امتداد لعدة افتتاحات في مدن مطروح.وأدى محافظ مطروح صلاة الجمعة وسط أهالي مدينة براني، مقدما لهم التهنئة على افتتاح المسجد بعد إحلاله وتجديده، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.