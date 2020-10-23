الكشف على 2873 مواطنا بالمجان بقريتين في أسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية النزل بمركز إدفو، وقرية غرب سهيل بمدينة أسوان، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، حيث وصل إجمالي المواطنين الذين تم إجراء الكشف الطبي عليهم بالقريتين، إلى (2873) مواطنا.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.جاءت أعمال القافلة الطبية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل الطبية بأسوان.