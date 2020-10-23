حبس شاب شرع في قتل جاره لتعاطيه المخدرات بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس متهم اعتدى على جاره بآلة حادة وشرع فى قتله بعد مشاجرة نشبت بينهما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط متهم آخر هارب.وأقر المتهم فى أقواله بأن المجنى عليه دائم تعاطى المواد المخدرة بشقته المقابلة لشقتهم، ويتردد عليه العديد من الشباب يوميا لتعاطى المواد المخدرة معه، ورائحة المواد المخدرة تصل لكل العقار بسبب كثافتها، وتابع: "وتحدثنا معه مرات عديدة بأننا عقار محترم ولا يصح ما يفعله، لكنه كان دائم الشتائم والسباب فى الجميع".وذكر: "فى يوم الواقعة تشاجرت معه إحدى السيدات فى العقار بسبب رائحة المواد المخدرة وخوفا على أطفالها من النزول بسببهم، فظل يسب ويشتم فى الجميع، وعندما حاولنا إسكاته رفع فى وجهنا السلاح الأبيض فتعدينا عليه بآلة حادة".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام شخص ونجله بالتعدى على جارهم بآلة حادة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط أحد المتهمين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.