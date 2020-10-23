61 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الجمعة، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيرس في البلاد حتى الآن إلى 40 ألفا و387 إصابة.وذكرت وزارة الصحة- وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، في إقليمي تخار وباروان؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1507 حالات وفاة، فيما تعافى 179 شخصا من الفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن 34 ألفا و10 أشخاص، ويوجد 5 آلاف و170 حالة إصابة نشطة.